Дагестанскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову выдвинули новое обвинение

Следствие предъявило дагестанскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову новое тяжкое обвинение — создание преступного сообщества (ОПС). Правоохранители добавили этот пункт к уже существующими статьям об организации двух убийств и покушении на третье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ибрагима Сулейманова арестовали в Москве 2 октября 2025 года по подозрению в заказе убийства Георгия Таля, экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, совершенного в 2004 году. Георгий Таль погиб от огнестрельных ранений в своем автомобиле в Подмосковье. Следователи также обвинили бизнесмена в убийстве Геннадия Борисова, профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний», застреленного в 1999 году на улице Москвы, и в покушении на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Покушение тогда провалились — адвокат выжил после нападения неизвестных.

Теперь следствие считает Ибрагима Сулейманова организатором ОПС, которое якобы действовало на протяжении многих лет. Другие фигуранты дела — исполнители и пособники — получили обвинения в участии в этом сообществе. В октябре 2025-го в Дагестане задержали трех предполагаемых подручных Ибрагима Сулейманова, причастных к покушению на Перегудова. Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест бизнесмена: в ноябре 2025-го — до 26 февраля 2026-го, а позже — до конца весны. Следствие проводит дополнительные проверки на причастность Ибрагима Сулейманова к иным преступлениям, включая другие заказные убийства.

Ибрагим Сулейманов — теневой миллиардер из Дагестана, состояние которого оценивают в миллиарды рублей. Он связан с авиацией, недвижимостью и сомнительными сделками 1990-х–2000-х. В октябре 2004-го Генпрокуратура арестовала его вместе с партнером Татевосом Суриновым за мошенничество и отмывание $4,5 млн. В 2007 году Басманный суд признал Ибрагима Сулейманова виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов, самоуправстве с угрозой насилия и хранении оружия. Бизнесмен отсидел срок и вышел по УДО в 2015 году. Защита отрицает все обвинения, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств и плохое здоровье подзащитного. Показания свидетелей и оперативные данные следствие называет ключевыми уликами.

Следственный комитет РФ планирует завершить расследование к лету 2026-го. Максимальное наказание по совокупности статей — пожизненное заключение.

Станислав Маслаков