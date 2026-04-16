Театр-Театр переходит под управление директора

Пермский Театр-Театр меняет форму управления. Вместо уволенного художественного руководителя Бориса Мильграма театр возглавит директор Егор Мухин. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.

Егор Мухин

Театр-Театр оставался последним театром в Прикамье, руководство которым осуществлял художественный руководитель. Ранее на директорскую модель перешли театр «У Моста», Пермский ТЮЗ, Пермский театр оперы и балета, театр «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенский театр драмы и другие.

Изменения в модели управления Театра-Театра произошли после расторжения контракта с прежним художественным руководителем Борисом Мильграмом. Напомним, 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.