В Новочеркасске вновь пытаются продать здание сгоревшей поликлиники

В Новочеркасске снова пытаются продать здание сгоревшей поликлиники. На этот раз цена — 5,7 млн руб. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений Авито.

Поликлиника на улице Московской сгорела в 2016 году. Пожар произошел из-за некачественных работ на чердаке и кровле здания. Объект включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Федеральное агентство недвижимости выставило здание на продажу из-за того, что собственник проходит процедуру банкротства. Продают подвальное помещения, а также первый и второй этажи объекта культурного наследия. Общая площадь здания составляет 1,1 тыс. кв.м.

