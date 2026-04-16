В Минераловодском округе водитель «Гранты» погиб после съезда в кювет

В ночь на 16 апреля в Минераловодском округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» погиб 30летний водитель «Лады Гранты», сообщает пресс-служба ставропольской госавтоинспекции.

По данным ведомства, примерно в 01:20 он ехал со стороны Минеральных Вод в направлении села Нагутского по 7му километру + 600 метров автодороги «ФАД Кавказ — Средний — Новокавказкий», не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте до прибытия медиков.

Погибший оказался жителем КарачаевоЧеркесской Республики, у которого за последние два года зафиксировано восемь административных привлечений за нарушения правил дорожного движения. При этом ведомство пока не разъясняет, какие именно составы составляли его нарушения, а также не называет официальных причин выезда за пределы проезжей части. В ГИБДД сообщили, что в настоящий момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства происшествия, включая состояние дороги, скорость движения автомобиля и возможные влияющие факторы.

Место ДТП относится к активно загруженному участку транзитного коридора, где в последние годы фиксируют несколько тяжелых аварий. В 2025 году на этом же трассовом отрезке фиксировали смертельное ДТП с погибшим водителем «Гранты», а в феврале 2026го в Минераловодском округе произошло ДТП с участием другого автомобиля, который также съехал в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали шесть человек. Этот участок остается в зоне повышенного риска. Сейчас ведется работа с материалами оформления аварии, а к выводам о причинах и возможных организационных мерах ведомство обещает вернуться после завершения расследования.

Станислав Маслаков