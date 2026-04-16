Не мусор, а ресурс: как экопривычки становятся частью жизни россиян и что из них действительно работает

Россияне все чаще задумываются об экологии: многоразовые бутылки, раздельный сбор мусора, местные продукты.

Но в потоке советов легко потеряться — что действительно помогает природе, а что просто создает иллюзию заботы? Химик и научный журналист Сакина Зейналова рассказывает о привычках, которые работают уже сейчас,— и которые не требуют от человека героизма, но дают измеримый результат.

Согласно недавнему опросу «Авито Работы», большинство россиян так или иначе вовлечены в экоповестку. Самыми популярными привычками называются экономия воды, сдача электроники и использование переработанного пластика. Цифры показывают позитивную динамику: люди хотят заботиться о природе. Разбираемся, что можно делать уже сейчас и что реально поможет экологии.

Пешком и на велосипеде там, где это реально

Самый недооцененный шаг — заменить личный транспорт или такси на свои ноги или велосипед, когда расстояние позволяет. Перемещаться по городу пешком или на велосипеде, предпочитая это любому автомобилю, действительно сокращает расход ресурсов, топлива и общую нагрузку на среду. Мы прекрасно понимаем, что в больших городах и на дальние расстояния так не поездишь. Но дойти до ближайшего магазина, школы или метро вместо того, чтобы доехать,— это вполне реально для большинства. По меркам Москвы это малоосуществимо в масштабах всего города, но в локальных перемещениях — работает отлично.

Многоразово и долго

Использование многоразовых вещей — это не только модно, но и действительно эффективно. Контейнеры, бутылки для воды, сумки, мешочки для взвешивания овощей и фруктов — везде, где можно заменить одноразовое на многоразовое, имеет смысл так и поступать. Но с одной очень важной оговоркой: многоразовое должно использоваться долго. Если у вас скопилось десять экосумок, куча фирменных шоперов и три набора ланч-боксов, которые пылятся на полке, пользы окружающей среде это не приносит. Одна многоразовая бутылка, которой вы пользуетесь каждый день в течение года, даст реальный эффект. Десять — просто создадут иллюзию экологичности. То же самое касается одежды. Покупать меньше, но качественное, носить дольше, выбирать вневременные модели вместо трендов, передавать дальше или сдавать в переработку — вот что действительно работает. Лучшая одежда с точки зрения экологии — та, которую уже носят, а не та, что висит в шкафу годами.

Продукты «нулевого километра»: что выросло рядом — то и хорошо

Покупка продуктов, выращенных в вашем регионе,— это не патриотизм, а вполне прагматичная экопривычка. Чем дальше везли продукт, тем больше ресурсов ушло на его транспортировку: топливо, упаковка, охлаждение. И это не только про выбросы, но и про сохранение качества еды. Практика некоторых стран это хорошо подтверждает: локальные фермерские рынки, сезонные овощи и фрукты без тысячекилометрового логистического плеча — один из самых понятных способов снизить нагрузку на природу. При этом вам не нужно становиться веганом или отказываться от вкусного. Достаточно иногда смотреть на этикетку: откуда это приехало?

А что с сортировкой отходов?

Раздельный сбор действительно полезен, и особенно это касается пластика. В отличие от многих других материалов, пластик (термопластичные полимеры) можно перерабатывать до 10 раз, превращая обратно в гранулы, из которых снова делают бутылки, контейнеры, пленку или даже одежду. Из всех отходов, которые оказываются в мусорном ведре, пластик — один из самых ценных с точки зрения вторичного использования. Каждая сданная бутылка — это не только вывезенный на полигон ресурс, а сырье для нового продукта.

На сегодня раздельный сбор пластика введен в 45 регионах России, включая крупнейшие города. Правда, инфраструктура развита не везде и несинхронно. В одном городе могут стоять контейнеры для всех фракций, а перерабатывающий завод находится за сотни километров. Где-то прием пластика вообще только начинается. Это важно знать, чтобы не разочаровываться: даже если в вашем дворе пока нет отдельных баков, это не значит, что сортировка бессмысленна. Спрос со стороны жителей — один из главных драйверов для того, чтобы инфраструктура появлялась быстрее.

И, несмотря на все сложности, динамика положительная. С 2019 года объем перерабатываемых отходов устойчиво растет. Сейчас в стране перерабатывают почти 1 миллион тонн различных видов пластика в год. Чаще всего перерабатывают ПЭТ (маркировка 1) — на него приходится примерно 35–40% всего сдаваемого пластика. Этот материал проще всего перерабатывать, заводов по его переработке достаточно много. Полиэтилен (маркировки 2 и 4) и полипропилен (маркировка 5) тоже идут в дело. Полистирол, вопреки многим заблуждениям, так же перерабатывается в строительные материалы — он становится частью утеплителей.

Но даже самая развитая инфраструктура сама по себе не решает задачу. Там, где контейнеры стоят, у людей должна быть мотивация сортировать отходы сначала дома, а потом донести их до нужного бака. И здесь важна не героическая разовая акция, а простая привычка. Которая, кстати, формируется быстрее, когда понимаешь: ты не просто «раскладываешь мусор», а возвращаешь в экономику ценный ресурс, который может служить дальше.

Больше привычек без потери качества жизни

Из других возможных экопривычек, которые действительно можно ввести без драматических изменений в быту, я бы выделила еще несколько. Участие или поддержка компаний по озеленению: тех, кто высаживает леса или озеленяет городские пространства. Использование энергосберегающих ламп — старая добрая история, которая до сих пор дает результат. И внимание к воде: не просто экономить ее, а не лить ее без нужды, когда вы чистите зубы или моете посуду.

Экопривычки — это то, что вы можете делать уже сейчас, не превращая свою жизнь в подвиг. Пешком до магазина, фильтр для воды, местные яблоки вместо привезенных за три тысячи километров, утепленное окно и одна любимая многоразовая бутылка — это уже много.