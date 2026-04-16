В Новороссийске завершился отопительный сезон

16 апреля в Новороссийске закончился отопительный период, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Мэр подчеркнул, что при подготовке к зиме в муниципалитете заменили более 4 км магистральных тепловых сетей.

По словам Андрея Кравченко, перед отопительным сезоном новороссийский филиал АО «АТЭК» отремонтировал 18 котлов, 48 единиц котельного и насосного оборудования, осуществил замену 2,6 км ветхих сетей. Проведенные работы позволили минимизировать количество масштабных аварий.

Мэр Новороссийска заявил, что за период 2025-2026 годов в МЦУ и «Безопасный город» поступило на 5,7 тыс. обращений по отоплению меньше, чем было в прошлом отчетном периоде. Всего за текущий отопительный сезон новороссийцы направили 9,9 тыс. обращений.

В Новороссийске начинается подготовка в следующему отопительному сезону. Андрей Кравченко подчеркнул, что «АТЭК» уже сформировал предварительный план мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей. В этом году планируется заменить 6,9 км ветхих сетей и семь единиц насосного оборудования, отремонтировать шесть котлов, насосы и теплообменники котельной.

В отопительном сезоне 2025-2026 годов Новороссийск впервые за несколько лет получил паспорт готовности от Ростехнадзора. Глава города отметил, что сезон прошел без серьезных сбоев.

София Моисеенко