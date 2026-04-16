Начальнику полиции Энгельса указали на нарушения в учете преступлений
Саратовская прокуратура внесла представление начальнику МУ МВД РФ «Энгельсское». Надзор проверил исполнение законодательства при обработке сообщений о преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры изучили книги учета заявлений и сообщений о преступлениях в дежурных частях отделов полиции. Помимо этого, проверены записи голосового регистратора. Начальнику Энгельсского МУ МВД направлено представление.
Прокуратура Энгельса взяла на контроль устранение нарушений.