Начальнику полиции Энгельса указали на нарушения в учете преступлений

Саратовская прокуратура внесла представление начальнику МУ МВД РФ «Энгельсское». Надзор проверил исполнение законодательства при обработке сообщений о преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура внесла представление начальнику полиции Энгельса

Прокуратура внесла представление начальнику полиции Энгельса

Сотрудники прокуратуры изучили книги учета заявлений и сообщений о преступлениях в дежурных частях отделов полиции. Помимо этого, проверены записи голосового регистратора. Начальнику Энгельсского МУ МВД направлено представление.

Прокуратура Энгельса взяла на контроль устранение нарушений.

