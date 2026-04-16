Суд изменил формулировку увольнения руководителя краевого центра закупок

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о признании недействительными сделок частной компании с ГАУ ПК «Краевой центр закупок». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Решение о признании сделок ничтожными принял в декабре Арбитражный суд Пермского края. Основанием для этого стал неурегулированный конфликт интересов. Ранее прокуратура установила, что руководитель ГАУ ПК «Краевой центр закупок» заключал договоры на поставку медицинских товаров, в том числе оборудования, с фирмой, имея близкие, доверительные отношения с ее руководителем. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Вектор». Решением суда первой инстанции с компании взыскано более 36 млн руб., а также свыше 15 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Кроме того, по результатам рассмотрения иска прокурора суд изменил формулировку основания увольнения руководителя ГАУ ПК «Краевой центр закупок», совершившего коррупционное правонарушение, указав на утрату доверия.