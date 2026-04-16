Число летних бронирований в Анапе выросло более чем в два раза

В апреле количество бронирований на летний сезон в Анапе увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на платформу Bronevik.com. Согласно результатам исследования, Анапа вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Геленджике спрос на отдых увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом, в Адлере динамика роста составила 10%, а в Сириусе —2%. В Москве востребованность отдыха выросла на 11%, в Санкт-Петербурге — на 13%. На северную столицу приходится 18% всех ранних бронирований по России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство будет осуществлять мониторинг качества воды в Анапе в течение всего летнего сезона. К открытию на территории Анапы готовят три песчаных и восемь галечных пляжей.

София Моисеенко