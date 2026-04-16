В Туапсе 10 человек размещены в ПВР после ночной атаки БПЛА

В Туапсе после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов организован пункт временного размещения, в котором находятся 10 жителей. ПВР развернут на базе средней школы №6, сообщает региональный оперштаб.

По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, все размещенные обеспечены необходимыми условиями. Организовано горячее питание, предоставлена питьевая вода и выпечка. На месте осуществляется первичное сопровождение граждан.

Размещение жителей связано с последствиями атаки, в результате которой зафиксированы повреждения жилого фонда. Обломками беспилотников повреждены 24 частных дома и 6 многоквартирных зданий, а также два учебных учреждения и музыкальная школа. В муниципалитете продолжают работу комиссии по оценке ущерба и обследованию пострадавших объектов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до семи человек. Подтверждена гибель двух человек — 14-летней девочки и взрослой женщины, личность которой устанавливается. Среди пострадавших — мужчина, несовершеннолетний и три женщины, одна из которых госпитализирована.

Также отмечается, что последствия ночной атаки затронули ряд прибрежных территорий региона. В Сочи зафиксированы повреждения жилых домов и социальных объектов, в Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, где произошло возгорание, быстро ликвидированное экстренными службами.

