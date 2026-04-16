Пять человек выдвинулись на голосование КПРФ по нижегородским округам в Госдуму

КПРФ запустила платформу «Народный кандидат», на которой предлагают поддержать или проголосовать против тех, кто намерен баллотироваться в одномандатных округах на выборах в Госдуму девятого созыва. В том числе определены потенциальные кандидаты от Нижегородской области.

По округу №131 (Нижегородский) идет депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Запоев, №132 (Приокский) — депутат заксобрания региона Олег Кирица, №133 (Автозаводский) — депутат гордумы Нижнего Новгорода Михаил Рыхтик, №134 (Канавинский) — депутат гордумы Дзержинска Александр Терентьев, №135 (Борский) — депутат заксобрания Роман Кабешев.

На сайте можно проголосовать за или против предложенных кандидатов (для этого требуется оставить номер телефона), оставить наказ или предложить другого участника.

Добавим, в восьмом созыве Госдумы Нижегородскую область от КПРФ представляет Владислав Егоров, он прошел по партийному списку.

Галина Шамберина