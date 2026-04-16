Из-за аварии в Гуково водоснабжение ограничили в пределах 28 улиц

В Гуково из-за аварийных работ холодное водоснабжение ограничили в пределах 28 улиц. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Холодная вода в п.ш. Ростовская подается со сниженным давлением по следующим улицам и переулкам: Семилетки, Горняцкая, Шевченко, Школьная, Восточная, Подтелкова, Репина, Ватутина, Трамвайная и Левитана. Под ограничения попали также Волжский, Механизации, Минина, Лазо, Крымская, Украинская, Трудовая, Лихачева, Средняя, Крайняя, Дарвина, Криворожская, Никопольская, Русская, Гражданская, Пионерская, Державина и Дачная.

Ориентировочное время выполнения ремонтных работ: до 17.00, 16 апреля.

Мария Хоперская