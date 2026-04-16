В Ростове-на-Дону специалисты НКО разберут, как упростить рабочие процессы и снизить нагрузку
Когда рутина съедает время, отведённое на главную миссию, пора менять подход к работе. 18–19 апреля в Ростове-на-Дону пройдёт деловая игра «Бережливый офис» — практический интенсив для сотрудников НКО, готовых трансформировать хаос в систему без лишних затрат.
Участники игры будут работать над реальными рабочими ситуациями и смогут увидеть, где теряется время, как возникают ошибки и возвраты на доработку, и какие решения действительно помогают это исправить.
Ведущие — эксперты по оптимизации Елена Бибикова и Ирина Никулина — познакомят участников с инструментами бережливого управления, расскажут, как выявлять 8 видов потерь в офисной работе, и помогут перевести теорию в конкретные алгоритмы, работающие в условиях ограниченных ресурсов НКО.
Участники смогут разобрать собственные рабочие ситуации и уйти не с теорией, а с конкретными решениями, которые можно внедрять сразу после обучения. Особый акцент сделан на командном взаимодействии — заявки можно подавать всей командой, чтобы сразу синхронизировать процессы внутри организации.
Деловая игра «Бережливый офис» организована ресурсным центром «Атлас НКО» в рамках проекта «Баланс.Ресурс.Взаимодействие» при поддержке Фонда президентских грантов.
Место проведения: Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 91 (отель Customs House*)
Даты: 18–19 апреля, с 10:00 до 17:00
К участию приглашаются специалисты некоммерческих организаций. Обучение бесплатное и рассчитано на 25 человек.
* Customs House – Кастомс Хаус
