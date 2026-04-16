Обломки беспилотника попали в гражданское судно в Новороссийске

В ходе ночной атаки ВСУ обломки БПЛА повредили гражданское судно в акватории Новороссийска. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На судне произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать. По информации оперативного штаба Кубани, в результате случившегося пострадал человек, в настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей.

В ночь с 15 на 16 апреля киевский режим атаковал Сочи, где обломки БПЛА повредили два частных дома и многоквартирный дом в Лазаревском районе. В Туапсинском районе введен режим ЧС в связи с повреждением 24 частных и шести многоквартирных домов, на территории муниципалитета нанесен ущерб музыкальной школе и двум учебным учреждениям.

В Туапсе при атаке беспилотников пострадали семь человек, двое погибли.

