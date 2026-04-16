В Туапсе заработала горячая линия психологической помощи после ночной атаки БПЛА

В Туапсе начала работу горячая линия психологической помощи, предназначенная для школьников, студентов, их родителей и сотрудников образовательных организаций. Обратиться за поддержкой могут также другие жители Туапсинского округа, нуждающиеся в психологической помощи после произошедших событий.

По информации министерства образования и науки Краснодарского края, психологическую поддержку оказывает Туапсинский филиал государственного бюджетного учреждения «Центр диагностики и консультирования». Специалисты учреждения готовы оказывать помощь гражданам, находящимся в состоянии стресса, и содействовать в преодолении последствий психологического шока.

Для связи доступны телефоны горячей линии: 8 (988) 142-50-42 и 8 (995) 754-66-81. Также организован очный прием специалистов по адресу: город Туапсе, улица Армавирская, 6Б, литер А.

Уточняется, что 16 апреля работа специалистов организована в усиленном режиме, прием граждан осуществляется до 21:00.

Запуск горячей линии связан с событиями, произошедшими в ночь на 16 апреля, когда Туапсе подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате зафиксированы человеческие жертвы и пострадавшие, повреждены жилые дома и объекты в районе морского порта. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, в образовательных учреждениях временно изменен формат работы.

Мария Удовик