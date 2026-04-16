Аэропорт Сочи вернулся к штатному режиму работы после снятия ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после отмены временных ограничений, действовавших ранним утром 16 апреля. В настоящее время все операции в воздушной гавани выполняются по фактическому расписанию и без отклонений в базовых процессах обслуживания пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, суточный план полетов на 16 апреля составляет 126 рейсов на прилет и вылет. По состоянию на текущий момент скопления пассажиров в терминалах не наблюдаются, обслуживание осуществляется в плановом режиме.

Временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, действовали около четырех часов и были полностью сняты утром 16 апреля. После этого аэропорт Сочи вернулся к стандартному режиму приема и отправки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля в регионе фиксировалась активность беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия на ряде территорий Краснодарского края были введены меры безопасности, включая временные ограничения в работе аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика.

Позднее режим беспилотной опасности на территории Краснодарского края был отменен, а работа авиационной инфраструктуры региона восстановлена в полном объеме.

Мария Удовик