В Туапсе число пострадавших выросло до семи после атаки беспилотников

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе число пострадавших увеличилось до семи человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о двух погибших, однако уточненные данные, полученные после разбора завалов и работы экспертов, скорректировали информацию о жертвах.

Подтверждено, что в результате происшествия погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой в настоящее время устанавливается. Медицинская помощь оказана семи пострадавшим, среди которых мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Одна из пострадавших была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, остальные получили необходимую помощь на месте.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксированы повреждения 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также двух учебных заведений и музыкальной школы. На местах продолжают работу комиссии, занимающиеся обследованием территорий и оценкой нанесенного ущерба.

Отмечается, что последствия ночной атаки затронули и другие населенные пункты побережья. В Сочи обломки беспилотников повредили два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном районе, где выбито остекление. В Дагомысе зафиксированы повреждения ограждения и оконных конструкций детского сада, территория оперативно оцеплена, дети переведены в другое здание.

В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Один человек пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Мария Удовик