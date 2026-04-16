В Марий Эл выплаты по беременности смогут получить студентки заочной формы обучения

В Марий Эл единовременную выплату в 100 тысяч руб. беременные студентки смогут получить независимо от формы обучения — очной, заочной или очно-заочной. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее мера поддержки распространялась только на студенток очной формы обучения в местном колледже или вузе. Выплата также будет предоставляться вне зависимости от того, учится студентка на бюджете или платно.

Ранее сообщалось, что в бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 44,9 млн руб. на поддержку беременных студенток очной формы обучения. Там выплаты также составляют 100 тыс. руб.

Анна Кайдалова