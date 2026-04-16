«ИжГЭТ» заплатит более 500 тысяч рублей упавшему в троллейбусе пассажиру

Октябрьский суд Ижевска частично удовлетворил иск местного жителя к «ИжГЭТ» о взыскании 1 млн руб. морального вреда после падения в троллейбусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Обосновывая требования, истец указал, что упал в салоне троллейбуса 31 декабря 2024 года в вечернее время на улице 50 лет ВЛКСМ. В результате этого ему был причинен тяжкий вред здоровью, моральное и физическое страдания. Сейчас пострадавший регулярно проходит медобследование и лечение, принимает обезболивающие препараты и проходит восстанавливающие процедуры.

Представитель «ИжГЭТ»в суде указывал, что вина водителя троллейбуса отсутствует, так как пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, не держался за поручень и пренебрегал правилами личной безопасности. В качестве доказательств было предоставлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Факт того, что истец не держался за поручни в момент падения, грубой неосторожностью не является. К такому выводу пришел суд. Доказательств, что падение произошло умышленно, не представлено.

Совокупно с «ИжГЭТ» судебная инстанция взыскала 600 тыс. руб. компенсации морального вреда, 300 тыс. руб. штрафа и госпошлину.