«Ставрополькрайводоканал» заплатил 4,2 млн рублей за гибель восьми тысяч рыб

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура добилась взыскания крупной суммы с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за сброс неочищенных сточных вод в реку Кизиловую на территории Грачевского округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Как следует из материалов проверки, в апреле 2025 года один из филиалов краевого водоканала допустил сброс стоков, не прошедших должную очистку, что привело к массовой гибели рыбы и серьезным последствиям для водных биоресурсов.

По результатам мониторинга и экспертных оценок, в водоеме погибло свыше 8 тыс. экземпляров рыбы различных видов, включая местные популяции, для которых река Кизиловая является важным местом нагула и нереста. Сотрудники прокуратуры вместе с природоохранными и экоспециалистами рассчитали размер ущерба водным биоресурсам, который оценили в сумму свыше 6 млн руб. Первоначально в суде рассматривалась именно такая сумма компенсации, однако в итоговом решении суда истцу взыскано 4 263 275 руб.

Поводом для обращения в суд стала проверка исполнения водного законодательства, которую природоохранная прокуратура провела по факту поступивших сообщений о загрязнении реки. В ходе проверки надзорные органы выявили, что сточные воды водоканальных очистных сооружений филиала попали в русло реки без необходимой очистки, что нарушило требования к сбросу сточных вод и нормативам по содержанию вредных веществ. При этом нарушениям способствовали как технические сбои, так и недостаточная организация контроля за работой насосных и очистных станций.

Коммерческий ущерб для экосистемы выражается не только в гибели конкретных особей, но и в нарушении воспроизводства рыбных популяций, возможном снижении их численности в последующие годы и ухудшении качества водной среды. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Станислав Маслаков