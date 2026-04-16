В Петербурге задержали одного из кураторов разбойного убийства в столице

В Санкт-Петербурге сотрудники СКР задержали 19-летнего юношу, которого подозревают в причастности к разбойному нападению и убийству на Строгинском бульваре в Москве. Правоохранители считают, что он был одним из кураторов преступления, рассказали в Следственном комитете РФ.

В Петербурге задержали подозреваемого куратора разбойного нападения на квартире в Москве

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как предполагают следователи, молодой человек действовал по поручению организаторов. Он нашел курьеров и руководил их действиями по передаче имущества, которое украли из квартиры на Строгинском бульваре.

Задержанного доставили на допрос.

Напомним, убийство на Строгинском бульваре случилось 13 марта. Главным обвиняемым стал 20-летний футболист Даниил Секач. По версии следствия, он проник в квартиру, когда хозяйки-предпринимательницы не было дома. Когда она вернулась — избил ее и зарезал. Позже правоохранители задержали еще четырех курьеров. Трех из них отправили под стражу, четвертого — под домашний арест. Следствие считает, что все они действовали под влиянием мошенников.

Матвей Николаев