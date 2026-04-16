Фильм башкирской киностудии покажут на Московском международном кинофестивале

Фильм уфимского режиссера Рустема Шайхутдинова «Атайсал. Земля отцов» покажут во внеконкурсной программе 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина оказалась в числе шести произведений, которые будут представлены в показах «Дом, где...», посвященных малой родине.

«Атайсал. Земля отцов» в жанре семейной драмы повествует о возвращении «успешного топ-менеджера Юлая» в родное село, где он планирует продать отцовскую ферму. На ферме работают трое подростков, постигающие сложное, но благородное искусство коневодства. Из-за табуна лошадей у главного героя происходит конфликт с «жестоким фермером Джафаром».

Фильм по сценарию Шауры Шакуровой снят киностудией «Башфильм» совместно с киностудией «Башкортостан». Производство спонсировал грант главы Башкирии, часть финансирования создатели собрали за счет пожертвований.

На ММКФ фильм покажут дважды: 18 апреля — в кинотеатре «Поклонка», на следующий день — в «KAPO 11 Октябрь». Как рассказали «Ъ-Уфа» участники съемок, в Уфе первые показы ожидаются ближе к осени, а примерно в середине октября ожидается выход картины в прокат.

