На станции Туапсе повреждена контактная сеть

На станции Туапсе Северо-Кавказской железной дороги зафиксировано повреждение контактной сети на железнодорожной инфраструктуре. По данным перевозчика, инцидент произошел в результате постороннего вмешательства. В настоящее время на участке организованы восстановительные работы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Северо-Кавказской железной дороге уточнили, что движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения осуществляется в штатном режиме и не было нарушено. Специалисты оперативно приступили к устранению повреждений и восстановлению работоспособности контактной сети.

Параллельно в муниципалитете продолжаются мероприятия по ликвидации последствий инцидента, произошедшего в регионе в тот же период. По официальной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и объекты в районе морского порта.

Отмечается, что в результате происшествия в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что родственникам будет оказана необходимая поддержка. Также сообщается о двух пострадавших взрослых, которым оказывается медицинская помощь. Информация об их состоянии уточняется.

В муниципалитете развернут оперативный штаб, координирующий работу экстренных и коммунальных служб. Формируются рабочие группы для проведения подомовых обходов и оценки ущерба. Параллельно ведется сбор данных о поврежденном имуществе и потребностях жителей.

Для граждан, чьи дома пострадали, организован пункт временного размещения на базе школы №6. Там созданы условия для временного пребывания и оказания необходимой помощи.

На местах происшествий продолжают работу пожарные расчеты и спасательные подразделения. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности, ликвидации последствий и предотвращению возможных дополнительных рисков.

В связи с ситуацией в Туапсе 16 апреля были отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях. В детских садах функционируют дежурные группы.

Власти и оперативные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Обстановка остается на контроле, информация о последствиях и объеме ущерба уточняется по мере поступления новых данных.

Мария Удовик