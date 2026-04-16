Спрос на аренду офисов в Петербурге вырос на 17%

В Санкт-Петербурге за последний месяц зафиксирован рост интереса к офисной недвижимости: спрос на покупку увеличился на 9%, а на аренду — на 17%. Об этом сообщила коммерческий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимость» Виктория Сафронова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным платформы, в целом по России объем предложения офисных помещений за год вырос на 18% — как в сегменте продажи, так и аренды по сравнению с первым кварталом 2025 года. Однако показатель по-прежнему на 10% ниже уровня 2023 года, что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе.

Также увеличилась доля офисов, выставленных на продажу: если в начале 2023 года они занимали 13% от общего объема предложения, то к первому кварталу 2026 года этот показатель достиг 21%. Эксперты связывают это с нормализацией рынка — ранее значительная часть объектов приобреталась еще на стадии строительства и не выходила в открытую продажу.

В Санкт-Петербурге предложение за год выросло на 20% в сегменте продажи и на 56% в аренде.

По состоянию на март 2026 года средняя цена продажи офисов класса А в городе составила 321 тыс. рублей, аренды — 2,8 тыс. рублей. Для офисов класса B эти показатели равнялись 211 тыс. рублей и 1,8 тыс. рублей соответственно. При этом в ряде сегментов отмечается снижение цен. Так, крупные офисы класса А площадью более 500 кв. м за год подешевели на 31%. К декабрю снижение цен наблюдалось в большинстве категорий: аренда небольших офисов класса А (до 100 кв. м) сократилась на 8%, а помещений класса B площадью до 500 кв. м — на 4%.

Матвей Николаев