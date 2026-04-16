В Кирове запустили асфальтобетонный завод для ремонта аэропорта Победилово

В Кирове накануне запустили асфальтобетонный завод. Он будет выпускать смесь для ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово, сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Проект реализуется в рамках федерального финансирования. Для работ требуется асфальт повышенной прочности, поэтому был смонтирован модульный завод мощностью до 180 тонн в час. После завершения ремонта его планируют демонтировать и использовать на других дорожных объектах.

Ремонт взлетно-посадочной полосы начнется 22 апреля: предстоит обновить порядка 190 тыс. кв. м покрытия. Аэропорт планирует возобновить прием самолетов 8 июня. На время ремонта власти увеличат количество рейсов поездов и автобусов из Кирова в другие города.

Анна Кайдалова