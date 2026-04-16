Судового повара из Новороссийска осудили за госизмену на 13 лет

Жительницу Новороссийска признали виновной в совершении госизмены. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, 63-летняя женщина выполняла задания по заказу организации, подконтрольной Службе безопасности Украины.

Краснодарский краевой суд вынес приговор 63-летней женщине из Новороссийска, которая работала поваром на плавучем кране. Согласно материалам суда, гражданка намеревалась покинуть Россию и переехать в США, с этой целью она вступила в контакт с подозрительной организацией. Выполняя задания по заказу СБУ, женщина понимала, что добровольно помогает иностранной структуре против интересов России.

Жительница Новороссийска собирала и передавала данные об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Севастополе и Сочи. Ее деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе судов подчеркнули, что в ходе судебного заседания подсудимая признает свои действия, но не считает себя виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии общего режима. Женщине также вменили ограничение свободы на год после освобождения. Приговор еще не вступил в законную силу.

София Моисеенко