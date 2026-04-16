Избивший подростка житель Ачинска задержан полицией

Полиция Ачинска (Красноярский край) задержала местного жителя, нанесшего телесные повреждения 13-летнему школьнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив металлическую ложку для обуви.

Сообщается, что о нападении на подростка полиция узнала от сотрудников медучреждения и матери потерпевшего. Нападавший, 1973 года рождения, имеет судимость.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

Михаил Кичанов