Завербованных диверсантов задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали диверсантов, которые за деньги поджигали объекты транспорта, связи, энергетики и машины сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ФСБ России.

На украинские спецслужбы работали двое 20-летних иностранцев, а также пятеро россиян. Их возраст от 16 до 32 лет.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о диверсии и теракте (ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В этих случаях предусматривается до 20 лет лишения свободы.

