В Прикамье количество проверок предпринимателей  увеличилось почти на 38%

В 2025 году в Пермском крае контрольно-надзорными органами было проведено 3379 проверочных мероприятий в отношении бизнеса, 525 из них были внеплановыми. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен региона Павел Новоселов, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края с докладам по итогам работы в прошлом году. По его словам, в 2024 году таких проверок было проведено 2435 (614 из них внеплановые). Сумма штрафов по их результатам составила 123,4 млн руб. (58,6 млн руб. в 2024 году).

Павел Новоселов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Павел Новоселов

Впрочем, господин Новоселов отметил, что чаще контрольные органы ограничиваются предупреждениями, которых в прошлом году было вынесено 770. При этом бизнес-омбудсмен добавил, что в Прикамье значительно снизилось количество профилактических мероприятий — со 100,7 тыс. в 2024 году до 57,1 тыс. в 2025-м.

Павел Новоселов рассказал также, что за отчетный период в его аппарат поступило 960 обращений, в 2024 году их количество составляло более 700. Уполномоченный отметил эффективную работу краевых властей. По его словам, число жалоб на региональные органы составило лишь 12% от общего количества. При этом на федеральные органы власти пожаловались 40% заявителей, на структуры местного самоуправления — 19%.