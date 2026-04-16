Предупреждение о смоге в Свердловской области продлили до 17 апреля

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Свердловской области до 17 апреля, следует из сообщения на официальном сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С 20:00 15 апреля до 20:00 17 апреля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20:00 17 апреля»,— сказано в публикации.

Предупреждение о смоге на Среднем Урале действует с 13 апреля, ранее его продлевали до 15 апреля. Предприятиям в этот период предписано снизить выбросы загрязняющих веществ.

Ирина Пичурина