История требует места

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) намерен получить площади в Историческом сквере и в помещениях Екатеринбургского завода «Монетка» для создания историко-ландшафтного парка в центре города, заявил глава учреждения Игорь Пушкарев на заседании комиссии гордумы. По его словам, есть идея раскрыть третий разрез екатеринбургской Плотины и обустроить там музей Уральской машинерии. Депутаты отметили, что для реализации проекта МИЕ потребуется «политическая воля», в связи с чем время на него может затянуться.



Игорь Пушкарев презентовал стратегию развития МИЕ до 2030 года членам комиссии гордумы по местному самоуправлению в главном здании учреждения — доме Качки на ул. Карла Либкнехта. Он сообщил депутатам, что, несмотря на закрытие 1,5 тыс. из 2,98 тыс. кв. м выставочных площадей МИЕ из-за ремонта, число посетителей в 2025 году возросло на 10,8% и составило 174,8 тыс. человек. Господин Пушкарев подчеркнул, что к 2030 году учреждение должно стать главным историческим музеем города.

По его данным, за пять лет количество посетителей МИЕ должно возрасти с 174,8 тыс. до 214,5 тыс. человек, доход учреждения — с 15 млн до 32,5 млн руб.

«Львиная доля бюджетных расходов – 85,3 млн руб. из всех 105,9 млн руб. — это выплаты заработной платы 92 сотрудникам. На наше развитие приходится небольшой объем средств: допустим, на реализацию 52 выставок выделяем 2,5 млн руб. — 48 тыс. руб. на каждую»,— пояснил Игорь Пушкарев, заверив, что к 2030 году ситуация поменяется. Он пояснил, что один бюджетный рубль, вложенный в МИЕ, будет приносить один внебюджетный рубль.

Музей истории Екатеринбурга был создан на базе музея Якова Свердлова, который работал в 1940-1991 годы. В 1992 году его переименовали в Музей политической истории Урала, в 1995-м — в Музей истории Екатеринбурга. По данным на 2026 год, в состав учреждения входят семь зданий и помещений. В 2025 году музею удалось привлечь 22,5 млн руб. в виде внебюджетных средств, 20,5 млн руб. от спонсоров и грант Фонда Потанина в 3,5 млн руб.

Господин Пушкарев отметил, что МИЕ должен ассоциироваться с «точкой рождения города», и заявил о необходимости передачи учреждению пространств в Историческом сквере и в помещениях Екатеринбургского завода «Монетка». Он подчеркнул, что МИЕ планирует потребовать от властей передать им площади Музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея им. Онисима Клера и Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

«Мы амбициозные люди и очень бы хотели располагать всеми этими помещениями и обустроить некий историко-ландшафтный парк на территории Исторического сквера. Должен появиться сегмент, репрезентующий историю этого места, чтобы это был единый кольцевой маршрут»,— отметил Игорь Пушкарев.

Директор МИЕ также поделился идеей – раскрыть третий разрез Екатеринбургской плотины и создать в нем Музей уральской машинерии. «Ближайший аналог – Подземный музей в парке "Зарядье" в Москве, где элемент археологизированной истории сочетается с современными форматами репрезентаций»,— добавил он. По словам господина Пушкарева, в случае реализации проекта будет выстроена логика филиалов МИЕ: «Каждый из них будет рассказывать об отдельном бренде, о некой смысловой точке в истории города».

Кроме проекта в Историческом сквере Игорь Пушкарев призвал власти выделить средства на создание дата-центра музея и 1,29 млрд руб. на строительство историко-культурного депозитария площадью 7 тыс. кв. м, необходимых для коллекции МИЕ. «Это 1,2% от бюджета города, речь идет о хранении всей истории Екатеринбурга и сохранении ее в вечности»,— пояснил он. Господин Пушкарев добавил, что ежегодно с городских раскопок собирается коллекция из более чем 50 тыс. единиц, однако большая их часть отправляется на хранение в Березовский, Верхнюю Пышму и Ханты-Мансийский автономный округ.

Вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия») отметил, что стратегия развития МИЕ Игоря Пушкарева «ложится на мозги», однако ее реализация может затянуться. «Здесь нужна политическая воля, прежде всего должен сказать слово в поддержку глава Екатеринбурга и губернатор, после чего будут шаги, завязанные на решениях в Москве. Они могут приниматься годами, десятилетиями или вообще не иметь успеха»,— признал он, однако порекомендовал господину Пушкареву подготовить информацию о проектах для ее рассылки во все инстанции.

Василий Алексеев