В акватории порта Сочи 16 апреля пройдут учебные стрельбы

В Сочи 16 апреля в акватории морского порта запланировано проведение учебных стрельб. Мероприятие будет организовано в период с 09:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Проведение стрельб носит плановый характер и связано с отработкой действий силовых подразделений в условиях, приближенных к реальным задачам обеспечения безопасности. В указанный временной интервал в районе акватории возможно проведение тренировочных мероприятий с применением учебных средств.

Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании передвижений вблизи морского порта, а также сохранять спокойствие в период проведения тренировок. Подчеркивается, что подобные мероприятия являются частью регулярной подготовки и направлены на повышение уровня защищенности инфраструктуры и населения.

Отмечается, что отработка взаимодействия и практических навыков силовых структур проводится на системной основе и включает различные сценарии реагирования. Проведение учений позволяет поддерживать готовность подразделений к оперативным действиям.

Мария Удовик