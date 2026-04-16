Анапа показала рост ранних бронирований на лето 2026 года в 2,2 раза

Анапа зафиксировала значительный рост ранних бронирований размещения на летний сезон 2026 года. По данным платформы Bronevik.com, показатель увеличился в 2,2 раза по сравнению с апрелем прошлого года, пишет ТАСС.

В целом по рынку раннего бронирования лидируют Санкт-Петербург и Москва, на которые приходится 18 и 14% всех заказов соответственно. Среди курортных направлений черноморского побережья распределение выглядит следующим образом: Адлер и Сочи — по 4%, Анапа — 3%, Геленджик и Сириус — по 2%.

Также в структуру популярных направлений входят Казань с долей 3%, а также Нижний Новгород и Калининград — по 2%.

В годовом выражении наибольшую положительную динамику демонстрирует Анапа, где рост составил 2,2 раза. В Геленджике зафиксировано увеличение на 37%, в Санкт-Петербурге — на 13%, в Москве — на 11%, в Адлере — на 10%, в Сириусе — на 2%.

При этом часть направлений показала снижение интереса со стороны туристов. В частности, Сочи потерял 5% ранних бронирований, Калининград — 4%, Нижний Новгород — 2%, Казань — 10%.

В прошлом году распределение спроса было более равномерным между крупными городами и курортами, однако в текущем периоде наблюдается усиление позиций отдельных черноморских направлений, прежде всего Анапы, которая стала лидером роста в сегменте ранних бронирований летнего отдыха.

«Ъ-Кубань» писал, что спрос на летний отдых в Краснодарском крае в 2026 году вырос на 22%. В Республике Крым показатель увеличился на 30%, в Забайкальском крае — в два раза, в Новосибирской области — в 1,8 раза, в Кировской области — в 1,5 раза.

Мария Удовик