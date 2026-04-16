В аэропорту Сочи задержано около 40 рейсов после ночных ограничений

В аэропорту Сочи утром 16 апреля сохраняются задержки рейсов на фоне ранее введенных временных ограничений на работу воздушной гавани, связанных с мерами обеспечения безопасности полетов.

После восстановления штатного режима работы в расписании фиксируются отклонения по ряду направлений. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задержаны 19 рейсов, на прилет — 20 рейсов, что в совокупности составляет около 40 рейсов с нарушением графика обслуживания.

Среди направлений вылета с задержками указаны рейсы в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Анталью, Астрахань, Тбилиси, Ереван, Орск, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Ташкент, Казань и Санкт-Петербург. В перечне прилетов отмечены рейсы из Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Ташкента, Уфы, Тбилиси, Кемерово, Антальи, Астрахани, Еревана и Санкт-Петербурга.

В авиационной гавани уточняют, что корректировка расписания носит технический характер и связана с последствиями временных ограничений, введенных в ночной период. Ограничительные меры ранее применялись в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Утром 16 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика были сняты. После этого аэропорты вернулись к штатному режиму работы, однако расписание рейсов продолжает выравниваться.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальный статус вылетов и прилетов через онлайн-табло, а также по каналам связи авиакомпаний. Информация об изменениях доводится перевозчиками по контактам, указанным при бронировании, и через аудиообъявления в терминале аэропорта.

Мария Удовик