В Ставрополе 22-летний самокатчик пострадал в ДТП
В Ставрополе 22-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП. Авария произошла днем 15 апреля на улице Тухачевского, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 56-летний водитель OMODA выезжал со двора и не уступил дорогу электросамокату. В результате водителя СИМ госпитализировали с травмой ноги.
Инспекторы установили, что автомобилист за последние два года привлекался к административной ответственности 19 раз. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.