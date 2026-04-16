В Ставрополе 22-летний самокатчик пострадал в ДТП

В Ставрополе 22-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП. Авария произошла днем 15 апреля на улице Тухачевского, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 56-летний водитель OMODA выезжал со двора и не уступил дорогу электросамокату. В результате водителя СИМ госпитализировали с травмой ноги.

Инспекторы установили, что автомобилист за последние два года привлекался к административной ответственности 19 раз. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская