Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе 22-летний самокатчик пострадал в ДТП

В Ставрополе 22-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП. Авария произошла днем 15 апреля на улице Тухачевского, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 56-летний водитель OMODA выезжал со двора и не уступил дорогу электросамокату. В результате водителя СИМ госпитализировали с травмой ноги.

Инспекторы установили, что автомобилист за последние два года привлекался к административной ответственности 19 раз. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все