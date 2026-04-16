Ученые создали метод выявления мазутного загрязнения по водорослям

В Сочи разработан метод определения мазутного загрязнения Черного моря, основанный на анализе макроводорослей. Инициатива реализована специалистами научных организаций, включая Субтропический научный центр РАН, Кубанский государственный университет и заповедник «Утриш», пишет ТАСС.

Предложенный подход предусматривает использование геохимического индикатора, позволяющего выявлять загрязнение по концентрации редкоземельных элементов. Этот показатель фиксирует наличие мазута даже при отсутствии видимых следов нефтепродуктов в морской воде.

В ходе исследований установлено, что при нормативных значениях содержания нефтепродуктов в воде макроводоросли способны накапливать различные химические элементы. В частности, бурые и красные водоросли продемонстрировали значительное превышение фоновых показателей.

Концентрации редкоземельных элементов, включая лантан, церий, неодим и иттербий, превышали естественные значения в несколько раз. Суммарный индекс загрязнения достигал уровней, относящихся к опасным категориям.

Работы проводились в прибрежной зоне Черного моря, в том числе на участках от Благовещенской до Анапы, а также в акватории заповедника «Утриш». Исследования охватывали различные группы гидробионтов, включая макроводоросли, мидии и микроорганизмы.

При этом визуальные характеристики экосистемы оставались без существенных изменений. Водоросли и мидии сохраняли нормальные показатели роста и развития. Изменения в численности бактерий носили сезонный характер и не были напрямую связаны с загрязнением.

Эксперты отмечают, что после испарения легких фракций мазута в морской среде сохраняется тяжелая составляющая, содержащая широкий спектр микроэлементов. Эти вещества продолжают циркулировать в экосистеме и накапливаться в живых организмах.

С учетом полученных данных ученые делают вывод о необходимости комплексного подхода к мониторингу. Предложенный геохимический индикатор может использоваться для долгосрочной оценки состояния прибрежных экосистем и выявления скрытых последствий загрязнения.

Мария Удовик