Ученые предложили метод долгосрочного контроля загрязнения Черного моря

В Сочи разработан новый подход к выявлению мазутного загрязнения Черного моря, основанный на анализе макроводорослей. Методика предложена специалистами Субтропического научного центра РАН, Кубанского государственного университета и заповедника «Утриш», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Керчи Фото: Администрация Керчи

Разработка предполагает использование геохимического индикатора мазутного загрязнения, который основан на определении среднего коэффициента концентрации редкоземельных элементов. Такой подход позволяет фиксировать наличие загрязнения даже в тех случаях, когда визуальные признаки нефтепродуктов в воде отсутствуют.

По данным исследователей, морская вода в районах наблюдений формально соответствовала нормативам по содержанию нефтепродуктов. Однако анализ макроводорослей показал накопление широкого спектра химических элементов. В частности, бурые и красные водоросли демонстрировали значительное превышение фоновых значений по содержанию редкоземельных элементов.

Уровень накопления таких элементов, как лантан, церий, неодим и иттербий, в отдельных случаях превышал естественные показатели в 5–40 раз. При этом суммарный показатель загрязнения достигал значений, соответствующих опасной и чрезвычайно опасной категориям.

Исследования проводились в прибрежной зоне Черного моря, включая участки от Благовещенской до Анапы, а также акваторию заповедника «Утриш». Особое внимание уделялось состоянию макроводорослей, мидий и микроорганизмов.

Результаты показали, что внешние признаки состояния экосистемы остаются стабильными. Водоросли и мидии не демонстрируют отклонений в росте и развитии. Количество бактерий, разлагающих нефтепродукты, изменяется в зависимости от сезона, увеличиваясь в теплый период, однако это не имеет прямой зависимости от факта разлива.

По оценке специалистов, к лету 2025 года из воды исчезли наиболее летучие и токсичные компоненты мазута. В экосистеме сохраняется более тяжелая фракция, содержащая значительное количество микроэлементов. Именно эти вещества накапливаются в водорослях.

Мария Удовик