На Дону 16 апреля выжигания растительности запланировали в 15 муниципалитетах

В Ростовской области на 16 апреля выжигания растительности запланировали в 15 муниципалитетах. Всего запланировали 38 таких мероприятий, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В среду, 15 апреля, специалисты ликвидировали пять техногенных пожаров. Спасти удалось одного человек, еще один погиб. З

Подразделения участвовали в ликвидации последствий шести ДТП. Выезжали 84 человека, 21 единица техники.

Мария Хоперская