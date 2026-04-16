За три месяца 2026 года в бюджет Ставрополя поступило 5 млн рублей турналога

По итогам первых трех месяцев 2026 года в бюджет Ставрополя поступило 5 млн руб. от туристического налога. Это 103,4% к плану (4,9 млн руб.). Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В целом на 2026 год доходы от турналога запланированы в объеме 15,5 млн руб. В 2025 году показатель составлял 9,6 млн руб., или 101% от утвержденных плановых назначений.

За указанный период туристический поток в Ставрополь составил 49,3 тыс. человек, что на 1,2% больше прошлогоднего показателя. По итогам 2026 года турпоток прогнозируется на уровне не менее 220 тыс. человек.

Мария Хоперская