ПВО сбила БПЛА над Черным морем в ходе ночной атаки

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы расчетами ПВО. Информация о количестве уничтоженных беспилотников в рамках данного эпизода уточняется в оперативных сводках.

Отдельно отмечается, что ранее в течение суток фиксировались массовые попытки применения беспилотников. В промежутке с 09:00 до 17:00 средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и рядом регионов страны. Кроме того, в вечерние часы были отражены дополнительные атаки на южных направлениях.

Также сообщалось об уничтожении безэкипажных катеров в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Военные подразделения продолжают регулярные мероприятия по противодействию воздушным и морским угрозам, включая учебно-боевую подготовку.

В регионе действует режим повышенной готовности. Гражданам рекомендовано при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать о находке в экстренные службы по номеру 112.

Дополнительно введены ограничения на распространение информации о работе систем ПВО, местах падения беспилотников и объектах критической инфраструктуры. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность.

Ситуация находится под контролем профильных ведомств, оперативные данные продолжают уточняться.

Мария Удовик