Школы Туапсе отменили уроки в первую смену

В Туапсе 16 апреля отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях. Соответствующее решение принято в связи с текущей ситуацией, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, ограничения коснулись всех образовательных организаций, работающих в утреннюю смену. При этом в детских садах города организованы дежурные группы, обеспечивающие присмотр за детьми.

Власти также обратили внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности. В частности, отмечается, что обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов могут представлять опасность. Гражданам рекомендовано не приближаться к таким объектам, не проводить фото- и видеосъемку, а также не использовать рядом мобильные устройства.

В случае обнаружения обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсе зафиксированы жертвы и пострадавшие. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. На территории муниципалитета продолжаются работы по оценке ущерба и ликвидации последствий.

Глава округа сообщил, что в настоящее время формируются рабочие группы для проведения подомового обхода. Специалисты фиксируют повреждения и собирают информацию для дальнейшего принятия решений.

Ситуация находится на контроле оперативных служб и органов власти. Данные о последствиях уточняются.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов в жилом секторе. Инциденты произошли в поселке Лоо, где обломки дронов упали по нескольким адресам.

Мария Удовик