На Ставрополье в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

В Красногвардейском округе в ДТП с участием трех грузовиков погиб водитель одного из них. Авария произошла в ночь на 16 апреля на автодороге «Преградное-Тахта-Ипатово», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель грузовика Foton выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями MAN.

В результате случившегося погиб 32-летний водитель Foton. Он был жителем Ростовской области. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская