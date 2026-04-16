На Ставрополье в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

В Красногвардейском округе в ДТП с участием трех грузовиков погиб водитель одного из них. Авария произошла в ночь на 16 апреля на автодороге «Преградное-Тахта-Ипатово», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель грузовика Foton выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями MAN.

В результате случившегося погиб 32-летний водитель Foton. Он был жителем Ростовской области. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

