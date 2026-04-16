В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения также отменены в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Воздушная гавань Сочи возобновила работу в штатном режиме. Все службы переведены на стандартный график обслуживания пассажиров и рейсов. Перевозчики продолжают информировать клиентов о текущем статусе вылетов и прилетов.

Ранее ограничения вводились на фоне угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. В регионе действовали дополнительные меры безопасности, а жителей предупреждали о возможной опасности. При обнаружении обломков беспилотников гражданам рекомендовано обращаться в экстренные службы.

В Сочи и других населенных пунктах Краснодарского края фиксировались случаи падения обломков БПЛА. В отдельных случаях отмечались повреждения объектов, включая жилые здания. Власти подчеркивают необходимость соблюдения мер безопасности и недопустимость приближения к фрагментам.

На фоне сложившейся ситуации в регионе введены дополнительные ограничения на распространение информации. Запрещена съемка и публикация данных о работе систем противовоздушной обороны, местонахождении военных объектов и последствиях атак.

Ограничения распространяются на сведения о местах падения обломков беспилотников, а также на информацию о расположении подразделений силовых структур. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность.

Согласно действующим нормам, для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для организаций — от 50 до 100 тыс. руб. В случае повторного нарушения санкции могут быть усилены.

Мария Удовик