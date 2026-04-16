В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА, в аэропорту сняли ограничения

В аэропортах Краснодарского края, включая Сочи, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы применения беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. Аналогичные меры приняты в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара. Службы аэропортов готовы к обслуживанию рейсов, авиакомпании продолжают информировать пассажиров об изменениях в расписании.

Ограничения вводились на фоне повышенных мер безопасности в регионе. Ранее жителей Краснодарского края предупреждали о возможной беспилотной опасности. В случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов гражданам рекомендовано незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

На территории Сочи и других муниципалитетов региона фиксировались случаи падения обломков беспилотников. В частности, в отдельных населенных пунктах зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и жилого фонда. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и не приближаться к обнаруженным фрагментам.

В связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников в Краснодарском крае ужесточены требования к распространению информации. Введен запрет на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны, а также на публикацию сведений о местах падения обломков, расположении военных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Для граждан штрафы составляют от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При повторных нарушениях меры ответственности ужесточаются.

Мария Удовик