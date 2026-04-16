«Парма» обыграла «Автодор»

«Бетсити Парма» в Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла местный «Автодор». Игра закончилась со счетом 60:73 в пользу пермской команды.

В составе «Пармы» отличились два баскетболиста: Виктор Сандерс, в активе которого 19 очков, пять подборов и три перехвата при коэффициенте эффективности «+25», а также Иван Егоров — на его счету 19 очков, два подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».

Завершать чемпионат подопечные Евгения Пашутина будут 18 апреля в Краснодаре поединком против БК «Локомотив-Кубань».