В Томске осужден военнослужащий за поддельные водительские права

Томский гарнизонный военный суд вынес решение по делу военнослужащего Виктора Сидько, который управлял автомобилем с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 26 января 2026 года Виктор Сидько был остановлен сотрудником полиции для проверки документов. Выяснилось, что предъявленное военнослужащим водительское удостоверение, — подделка. Как пояснил Сидько, документ на право управления транспортными средствами категорий «B», «В1» и «М» он купил через интернет в ноябре 2025 года за 150 тыс. руб.

Суд назначил Виктору Сидько штраф в размере 200 тыс. руб.

Михаил Кичанов