В Туапсе при атаке БПЛА погибли двое детей

В Туапсе в результате террористической атаки погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, выразив соболезнования семьям погибших. Отмечается, что родственникам будет оказана необходимая помощь.

По предварительным данным, в результате происшествия также пострадали двое взрослых. Им оказывается медицинская помощь, информация о состоянии уточняется. Экстренные службы продолжают работу на месте.

Согласно имеющимся сведениям, причиной разрушений стало падение обломков беспилотных летательных аппаратов. Повреждения получили жилые дома, а также объекты на территории предприятий в районе морского порта. Масштаб ущерба уточняется.

В муниципалитете организована работа оперативного штаба. Ведется координация действий всех служб, формируются рабочие группы для проведения подомового обхода и оценки последствий. Параллельно осуществляется сбор информации о пострадавших и поврежденном имуществе.

Для жителей, чьи дома оказались затронуты, разворачивается пункт временного размещения. Он организован на базе школы №6. Там предусмотрены условия для временного пребывания граждан.

На местах происшествий продолжают работу пожарные подразделения и спасательные службы. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий, обеспечению безопасности и предотвращению дальнейших рисков.

В связи с произошедшим в Туапсе 16 апреля отменены занятия в первую смену в школах и других образовательных учреждениях города. В детских садах организованы дежурные группы для обеспечения присмотра за детьми.

Ситуация остается на контроле властей и оперативных служб. Данные о последствиях атаки продолжают уточняться.

Мария Удовик