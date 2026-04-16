Аэропорт Сочи работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение полетов гражданских воздушных судов. Решение принято в целях обеспечения безопасности на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Росавиация.

Меры носят превентивный характер и направлены на минимизацию возможных рисков для пассажиров, экипажей и инфраструктуры аэропорта. В настоящее время обслуживание рейсов ограничено, при этом все подразделения воздушной гавани находятся в готовности к оперативному возобновлению работы после отмены ограничений.

Авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Уточняется, что актуальные данные о статусе рейсов можно получить через онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта, а также посредством аудиообъявлений.

На фоне сложившейся ситуации пассажиров призывают соблюдать порядок в терминале и учитывать интересы других людей. В частности, рекомендуется не занимать посадочные места личными вещами и багажом, а также уступать их пожилым гражданам, женщинам и пассажирам с детьми.

В аэропорту продолжает функционировать необходимая инфраструктура для ожидания. В том числе доступна бесплатная комната матери и ребенка, а вблизи санитарных зон установлены источники питьевой воды. Эти меры направлены на обеспечение базового комфорта пассажиров в условиях задержек и изменений расписания.

Одновременно на территории Сочи действует предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры личной безопасности. Находящимся в помещениях советуют держаться подальше от окон и укрываться в комнатах без окон или с минимальной уязвимостью. Тем, кто находится на улице, рекомендуется использовать в качестве укрытий подвальные помещения, подземные переходы, тоннели и другие защищенные пространства.

Отдельно подчеркивается недопустимость использования автомобилей и открытых участков у зданий в качестве укрытия. Также граждан просят воздерживаться от фото- и видеосъемки, а также публикации материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотниками, их обломками и действиями оперативных служб.

Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Жителям и пассажирам рекомендуется сохранять спокойствие, следовать официальным указаниям и при необходимости обращаться по номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик