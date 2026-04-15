Главные новости за 15 апреля: Кавказ

В Дагестане в шести районах дополнительно введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил увеличить минимальную ставку курортного налога до 200 руб. Такое предложение объясняется тем, что около трети туристов пользуются федеральными льготами и освобождены от уплаты курортного налога, что создает дисбаланс: значительное число гостей пользуется инфраструктурой, но не участвует в ее финансировании.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительные заключения по делам бывшего главы Кочубеевского муниципального округа и еще четырех жителей региона. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и вымогательство.

Ставропольская дума поддержала предложение депутатов Ленинградской области о включении работы приютов для животных в перечень видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию.

В Дахадаевском районе Дагестана после дождей начались оползни. По официальным данным, четыре дома разрушены полностью, еще 96 — частично.

Суд в Махачкале отправил под домашний арест директора Карводоканала. По версии следствия, обвиняемый с 30 марта по 2 апреля не принял мер для устранения нарушений санитарных норм, в результате чего жители села Карабудахкент продолжали пить загрязненную воду. В результате отравление получил 51 человек.