Более 70 пляжей будут работать летом в Геленджике

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в рамках рабочей поездки оценил состояние пяти пляжей Геленджика: «Центральный», «Дельфин», «2К26», «Багамы» и «Сады морей». Замглавы региона отметил, что пятая часть всего турпотока края приходится именно на Геленджик. Большинство отдыхающих предпочитают пляжный отдых, поэтому готовность пляжей остается одним из главных вопросов подготовки к летнему сезону.

Господин Руппель потребовал, чтобы к 1 июня вся инфраструктура была полностью готова. Он поручил администрации Геленджика проконтролировать своевременную подачу заявлений-деклараций в Госинспекцию по маломерным судам и получение санитарно-эпидемиологических заключений для всех 73 пляжных территорий курорта. Также он указал на необходимость постоянно проводить мониторинг пляжей в течение лета для обеспечения безопасности отдыхающих.

Качество морской воды Роспотребнадзор отслеживает по всей акватории от Архипо-Осиповки до Кабардинки. Для этого установлены 22 мониторинговые точки, из них 13 находятся в Геленджикской бухте — это самый плотный охват в крае. В прошлом году эксперты взяли 5 тыс. проб воды и песка, все они соответствовали нормам. Создана нормативная база, регулирующая использование водной глади.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев отметил, что у Геленджика есть большой потенциал для перераспределения турпотока. По его словам, на территории курорта расположено 54 объекта туристического показа, включая популярный эногастрономический туризм. По Геленджику проходит более 30 экскурсионных и 37 туристских маршрутов. В последние годы в рамках краевой госпрограммы благоустроили терренкуры «Маркотх» и «Землянки штаба 18-й армии». Услуги оказывают 38 аттестованных экскурсоводов. Это позволит развивать приключенческий туризм, так как современному туристу недостаточно только моря.

В Единый реестр объектов классификации включены данные о 1225 средствах размещения со статусом «действует», в том числе о 870 гостевых домах. План выполнен на 100%.

На особом контроле — организация торговой деятельности. К услугам гостей в Геленджике открыты почти 3,3 тыс. объектов, включая нестационарные торговые точки. Для них предусмотрено свыше 650 мест, в сезон задействуется около 70%.

Безопасность на курорте обеспечивают полиция и казачество. Контроль за ситуацией в общественных местах ведется через систему «Безопасный город», к которой подключена значительная часть видеокамер на пляжах.

Мария Удовик